В Барнауле открывают стрит-арт-фестиваль O2 Fest

12 июня в 15:00 в амфитеатре парка "Изумрудный" состоится официальное стрит-арт-фестиваля O2 Fest.

В ходе мероприятия руководитель проекта Desart365, организатор российских и международных фестивалей Александр Милицин проведет открытую лекцию.

"Также состоится открытие нашего арт-объекта "Wave". То, что вскоре станет центром притяжения и любимым местом для отдыха в парке, — рассказали организаторы. — Во время лекции художники прямо при вас будут расписывать амфитеатр. А после лекции они смогут расписать любую из принесенную вами вещь".

Ранее жителям Барнаула, Бийска, Заринска и Рубцовска предложили выбрать дома, фасады которых преобразят в рамках стрит-арт-фестиваля O2.

Заниматься созданием граффити будут профессиональные художники со всей России, а основой станут мотивы, подчеркивающие уникальность Алтайского края – известные личности, природа, достопримечательности.

Требования к фасадам следующие – высота пять или девять этажей, с облицовкой из кирпича или штукатурки. Сам фасад должен быть торцевым и хорошо просматриваться с проезжей части или оживленной пешеходной зоны.