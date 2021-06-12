Путин ответил на вопрос об убийствах Немцова, Политковской и Литвиненко

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос телеканала NBC об убийствах оппозиционера Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского и экс-чиновника Михаила Лесина. Журналист спросил, совпадение ли это, что все эти люди мертвы?

"Не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение. Только это словесное несварение, – заявил Путин. – Вы упомянули людей, которые страдали и погибали в разное время, по разным причинам, от рук разных людей".

Путин отметил, что Лесин работал в его администрации и очень нравился ему. Президент назвал бывшего министра печати "достойным человеком" и выразил сожаление о том, что его уже нет в живых.

"Что касается остальных: мы нашли совершивших эти преступления. Некоторые в тюрьме, – констатировал Путин. – И мы готовы продолжить работу в этом направлении".

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года суд приговорил экс-замкомандира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева, которого признали виновным в убийстве политика, к 20 годам колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство её журналистской деятельностью, однако заказчики убийства так и не были установлены. Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Чечни Рустама Махмудова, а также ранее судимого уроженца Чечни Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными виновным в убийстве Политковской.

Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что он помогал международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года Магнитский умер в следственном изоляторе.

Бежавший в Великобританию Александр Литвиненко умер в 2006 году, вскоре после того, как получил местное гражданство. Его самочувствие стало резко ухудшаться после встречи с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После смерти Литвиненко провели экспертизу, которая выявила в организме погибшего большое количество радиоактивного полония-210.

Михаила Лесина нашли мёртвым в номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне в 2015 году. Ему было 57 лет. Причина его приезда в столицу США неизвестна. Предварительной причиной смерти называют оторвавшиеся тромбы в крови.