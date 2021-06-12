Песков оценил возможность ввести нерабочие дни до 19 июня по всей России

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о том, будут ли вводить длинные выходные по примеру Москвы по всей России.

"По федеральному уровню в настоящее время решений нет", — пояснил Песков.

Также к пресс-секретарю президента по схожему вопросу обращались журналисты ТАСС. Песков ответил, что главы регионов по примеру мэра Москвы могут реализовать особые полномочия.

Напомним, что градоначальник столицы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввел дополнительные антиковидные ограничения.

Напомни, в России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 13 510. Это максимальный показатель за четыре месяца. Москва и вовсе показала антирекорд всего 2021 года – 6701 случай заболевания за сутки.