Тысячи коек перепрофилируют в Москве под ковидных больных

В Москве готовятся перепрофилировать помещения под приём больных коронавирусом. По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, для этого готовят тысячи коек.

"Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, – написал мэр Москвы в своём блоге. – Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах".

Как уточнила ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на 12 июня в столице развернуто около 14 тысяч коек, из них 78% заполнены.

"Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е. О. Мухина и С. И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", – отметила Ракова.

По её словам, на очереди возвращение к работе с ковидными пациентами больницы имени Филатова, что даст ещё около двух тысяч мест.

Число КТ-центров планируют нарастить до 30. Это сделают за счёт перепрофилирования ещё пяти поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции.

Напомним, градоначальник столицы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввёл дополнительные антиковидные ограничения.

Отметим, что в России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 13 510. Это максимальный показатель за четыре месяца. Москва и вовсе показала антирекорд всего 2021 года – 6701 случай заболевания за сутки.