Будет ветрено. О погоде в Алтайском крае 13 июня

В Алтайском крае в воскресенье установится тёплая и ветреная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

13 июня днём температура воздуха составит от +19°C до +24°C, в Барнауле – от +19°C до +21°C. Это немного теплее, чем в субботу.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди по северу и в предгорьях. Ветер северный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, а при порывах – до 18 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона об усилении ветра. В такую погоду рекомендуется держаться подальше от неустойчивых конструкций.