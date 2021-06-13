Ученые нашли связь между газировкой и болезнью Альцгеймера

Учёные доказали, что газировка очень негативно влияет на мозг и его когнитивные функции, сообщает "МедикФорум".

На основе последних исследований американский диетолог Холли Клеймер сделал вывод, что сладкая газировка в три раза повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Кроме того, обычно в газировке содержится большое количество кофеина, который снижает качество сна, провоцирует вялость и раздражительность.

Стоит отметить, что кофеин также способствует повышению глазного давления, а это в свою очередь приводит к проблемам со зрением.