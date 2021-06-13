Редакция amic.ru приглашает обсудить старт России на Евро-2020

В нашей редакции очень любят футбол. Его смотрят, в него играют (и не только на приставке, ногами тоже), о нем говорят.

Сборная России по футболу сыграла первый матч на "Евро-2020" и проиграла 3:0. Это очень плохо? Как вообще прошла игра? Есть ли за что похвалить наших парней и на какие игры чемпионата обратить внимание? Расскажем сегодня в голосовом чате в 15.00 в нашем телеграм-канале.



Присоединяйтесь и тоже расскажите, что думаете о матче (только цензурно). Мы будем рады познакомиться и пообщаться с нашими читателями. Итак, в 15.00 здесь обсуждаем старт России на ЧЕ.