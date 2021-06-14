14 июня в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 14 июня, в Алтайском крае прогнозируется теплая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются непродолжительные дожди, грозы, а также ветер, при порывах – до 14 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +21°C до +26°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +21°C до +23°C. Утром кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 9 м/с.