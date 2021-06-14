Путин наградил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Луки Крымского 13 медицинских работников Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе представленных к поощрению врачи Артем Буренкин, Александр Введенский, Захар Жабин, Алена Журавлева, Сергей Микшин и Кристина Тупякова, старшие медсестры Марина Брютова и Оксана Шипунова, медсестры Татьяна Морозова и Любовь Сапунова, фельдшер-лаборант Ирина Лапердина, лаборант Светлана Раимова и заведующий отделением Марина Перехожева.

Награда учреждена 19 июня 2020 года и выдаётся за самоотверженность при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в апреле Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника здравоохранения главному врачу барнаульской больницы № 5, на базе которой функционирует главный ковидный госпиталь края, Ирине Вильгельм.

Кроме того, звание заслуженного врача России присвоили заведующему отделением Алтайской краевой клинической больницы Владимиру Мартыненко.