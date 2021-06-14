Чеченский писатель считает себя соавтором "Аватара"

Чеченский писатель Руслан Закриев пытается оспорить авторство фильма "Аватар". Решить вопрос через суд он пробует уже в третий раз, сообщают "Известия".

Закриев подал иск к студии 20th Century Fox International, которая выступала прокатчиком оригинального фильма в 2009 году. Писатель заявляет, что создатели фильма "Аватар" заимствовали сюжетную линию из его романа "Секретное оружие", который был опубликован в 2002 году. По словам писателя, в фильме он увидел конкретные фразы и диалоги.

Адвокат Руслана Закриева добавил, что представители истца будут настаивать на привлечении к процессу лично Джеймса Кэмерона.