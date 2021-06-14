Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об аварии на трамвайном переезде в Барнауле. Трамвай протаранил иномарку на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Антона Петрова.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу вагону. Электротранспорт не успел остановиться, врезался в переднюю часть машины и немного протащил её по переезду.

Обошлось без пострадавших. На месте работают спецслужбы.

Проезд автомобилей на данном участке сильно затруднен. Движение трамваев остановлено.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки снёс придорожный столб на пересечении Солнечной Поляны и Энтузиастов.