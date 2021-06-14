Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об аварии на трамвайном переезде в Барнауле. Трамвай протаранил иномарку на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Антона Петрова.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу вагону. Электротранспорт не успел остановиться, врезался в переднюю часть машины и немного протащил её по переезду.
Обошлось без пострадавших. На месте работают спецслужбы.
Проезд автомобилей на данном участке сильно затруднен. Движение трамваев остановлено.
Ранее сообщалось, что водитель иномарки снёс придорожный столб на пересечении Солнечной Поляны и Энтузиастов.
Комментарии
Понтовщики на ржавых праворульках, сколько ж они проблем людям создают.
столько же сколько понтовщики на левосрульках
вопрос не в руле а в мозге, ну или в том что его заменяет
Беспонтовщики на ржавых трамваях, сколько ж они проблем людям создают.
Как говорил герой Панкратова-Чёрного в фильме "Где находится нофелет?", "Умный человек уступает дорогу трамваю не из вежливости"
нормальная еще машина была
Прости меня , Господи, но так ему и надо! Прям под трамвай лезут. Много раз видела, как наперерез трамваю несутся.
Что вообще творится на дорогах города?
Хоть какие-то меры принимаются?
Чуть ранее писали,что в Барнауле водитель на иномарке вылетел с дороги и снёс столб,а еще раньше...
Пролистайте ленту,посмотрите .
Хотелось бы читать не констатацию фактов,а меры для предотвращения ДТП.