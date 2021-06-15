Неизвестные поднимают барнаульцам настроение тайными посланиями в Нагорном парке

Жители краевой столицы в сообществе Barnaul22 рассказали о необычных посланиях, которые люди находят в Нагорном парке. Во время прогулки ребёнок нашел письмо и приложенные к нему 100 рублей.

"Спасибо за отличное настроение! Такое интересное письмо сын сегодня нашёл в Нагорном парке – счастлив и поверил во вселенную", – написала одна из подписчиц сообщества.

По словам очевидцев, сюрприз для горожан подготовила молодая пара, которая оставила послание в Нагорном парке. Сами молодые люди пожелали остаться неизвестными.

В комментариях под постом пользователи не оценили подобные сюрпризы. Скептики предположили, что в подобных конвертах могут быть наркотики или даже сибирская язва.