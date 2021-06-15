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Мошенники похитили у жительницы Барнаула более 800 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Женщину напугали утечкой данных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что мошенники похитили у неё 840 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил об утечке личных данных в банке.

Не сомневаясь в правдивости слов мужчины, горожанка сообщила ему реквизиты имеющейся банковской карты, коды и пароли. После чего потерпевшая, следуя указаниям афериста, сняла в банкомате деньги и перевела несколько раз на продиктованный мошенником счёт.

После этого женщина поняла, что её обманули. Она сразу обратилась в полицию.

"Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при звонке с незнакомого номера по любым обстоятельствам, связанным с банковской деятельностью (вкладами, счетами, кредитами и т.д.), тут же прервать разговор и позвонить по горячей линии своего банка для установления объективной обстановки", – напомнили в региональном МВД.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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