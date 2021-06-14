Такой день. Долгожданный ямочный ремонт и итоги проверки реки Пивоварки

Краевая прокуратура провела проверку состояния реки Пивоварки и не смогла установить причину, по которой вода в ней стала белой и дурно пахнущей. В прокуратуре отметили, что проверка проводилась на участке от улицы Малахова и далее до впадения в Барнаулку.

14 июня дорожники приступили к ремонту моста на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Первые результаты горожане оценили уже вечером. С дороги пропала одна из самых больших ям.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю жителей региона предупредили о том, что в период с 15 по 18 июня местами ожидается высокая (4-й класс горимости), местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). Жара будет способствовать увеличению числа пожаров.

В Барнауле для ремонта теплосети на месяц частично ограничат движение транспорта по улице Деповской. Ограничение будет действовать с 08:00 15 июня до 22:00 15 июля. В это время перекроют нечётную сторону улицы от дома № 21 до детской городской больницы № 1.

Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай намерен запретить "Алтайскому молочнику" производить кефир и сметану. Производителю направили информацию об отзыве партии фальсификата и ведении работы по отзыву декларации о соответствии продукции.

Пожар произошёл в трёхэтажном доме по улице Георгия Исакова в Барнауле ночью с 13 на 14 июня. Из-за задымления в подъезде было эвакуировано 25 человек, в том числе пятеро детей.