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Джо Байден рассказал, продолжает ли он считать Владимира Путина убийцей

, ИА "Амител"
Американский лидер не думает, что это сильно влияет на предстоящую встречу
Фото: David Lienemann – White House (V011013DL-0556), Public Domain, commons.wikimedia.org

Фото: David Lienemann – White House (V011013DL-0556), Public Domain, commons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден прокомментировал своё скандальное высказывание о Владимире Путине, в котором назвал его "убийцей". Отвечая на вопрос журналиста, думает ли он так до сих пор, американский лидер не сразу подобрал слова и признался, что говорил тогда честно.

"Послушайте, он ясно дал понять, что... Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", – сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

Когда журналист упомянул, что Путин посмеялся, узнав о заявлении президента США, Байден тоже изобразил смех. Он также добавил, что не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу", пишет РИА Новости.

В марте Джо Байден в интервью заявил, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.06.2021 11:31
- гость -

Как в таких случаях говорят аффилированные судьи - "У меня нет оснований ему не верить..."

15.06.2021 11:38
гость

я ответил честно

выкрутился

15.06.2021 11:52
- гость -

Ну убийца и убийца.Всё равно как честному человеку мне надо с ним встретиться.

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