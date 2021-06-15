Джо Байден рассказал, продолжает ли он считать Владимира Путина убийцей

Президент США Джо Байден прокомментировал своё скандальное высказывание о Владимире Путине, в котором назвал его "убийцей". Отвечая на вопрос журналиста, думает ли он так до сих пор, американский лидер не сразу подобрал слова и признался, что говорил тогда честно.

"Послушайте, он ясно дал понять, что... Дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", – сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

Когда журналист упомянул, что Путин посмеялся, узнав о заявлении президента США, Байден тоже изобразил смех. Он также добавил, что не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу", пишет РИА Новости.

В марте Джо Байден в интервью заявил, что считает Владимира Путина "убийцей" и человеком, "ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин, комментируя эти слова, пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.