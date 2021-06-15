Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 35 человек

Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
Состояние не менее 10 пострадавших оценивается как тяжелое. Люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых доставили в больницу проезжающие мимо водители.
Напомним, что взрывы на АЗС в Новосибирске произошли 14 июня. Цистерны разбросало далеко от заправки. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов.
Всего на реагирование привлекались 90 человек и 20 единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза.
Комментарии
Столько проверяющих у бизнеса, бизнесмены жалятся все время. А по факту везде все с нарушениями большими. И наступает время когда жареный петух прямо в темя клюёт.
Столько жертв и такой ущерб из за предположительно отсутствия заземления. Ужас!!!
Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов
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то есть считают, что количество баллонов в гаражах сопоставимо с количеством газа на газовой АЗС?
просто нет слов. это как в фильме, когда Никулин высыпал мешок сахара, на счетах "плюс один", кинул кусочек рафинада, еще "плюс один"