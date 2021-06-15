Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 35 человек

Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Состояние не менее 10 пострадавших оценивается как тяжелое. Люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых доставили в больницу проезжающие мимо водители.

Напомним, что взрывы на АЗС в Новосибирске произошли 14 июня. Цистерны разбросало далеко от заправки. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов.

Всего на реагирование привлекались 90 человек и 20 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза.