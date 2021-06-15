Шеф-повар рассказал, какие части курицы опасно есть

Если в курицу попадают паразиты или её "пичкают" химикатами, то в первую очередь от этого страдают внутренние органы. А потому потроха – самая опасная часть этой птицы, заявил эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что самым безопасным является мясо грудки. Однако даже его нужно предварительно проваривать как минимум два раза.

"Первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу", – сказал Синицын, посоветовав делать это независимо от того, какое блюдо собираетесь готовить.

Он добавил, что при выборе курицы лучше всего отдавать предпочтение фермерской птице. По внешнему виду она может уступать товару других производителей, которые вводят растворы и замачивают тушку, чтобы птица стала больше, но пользы в таком мясе будет больше. Кроме того, нужно смотреть, чтобы на коже не было проколов, а мясо не пахло химикатами, заключил специалист.