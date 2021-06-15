Уголовное дело возбудили после гибели троих детей на пожаре в Республике Алтай

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения при пожаре в селе Анос Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту Майминским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация электроприборов.

Напомним, что о пожаре стало известно 14 июня. Дети остались дома без родителей, а пожарным пришлось ехать к месту возгорания около 20 минут.