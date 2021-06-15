Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Новые люди"

Барнаульский общественник и депутат АКЗС Владислав Вакаев станет кандидатом в Госдуму от партии "Новые люди". Об этом сообщили в пресс-службе партии. Свой выбор политической платформы Вакаев объяснил тем, что увидел в программе партии не пустую критику ситуации в стране, а реальные пути решения проблем.

В частности, кандидат в депутаты Госдумы отметил, что многие положения программы "Новых людей" сходятся с идеями из книги Вакаева "Барнаул: образ будущего". Там политик собрал мнения неравнодушных горожан, архитекторов, урбанистов, общественников, краеведов, предпринимателей. И теперь эти предложения станут основой программы, с которой "Новые люди" пойдут на выборы в Госдуму и АКЗС.

Например, Вакаев предлагает оставлять в регионах все собранные налоги, а не направлять их в Москву, чтобы затем получить обратно уже в виде дотаций. Если средства будут оставаться в Алтайском крае, то их можно будет направить на развитие инфраструктуры, создание зелёных зон и другие накопившиеся проблемы, отметил общественник.

"Особый отклик у нас находит идея перераспределения доходов от федерального бюджета в региональные, представленная в предвыборной программе партии "Новые люди" на выборах в Госдуму. Об этом же говорит лидер партии Алексей Нечаев. Уверен, вместе мы сможем добиться того, чтобы жизнь в российских регионах была достойной", – подчеркнул Владислав Вакаев.

По словам депутата, преимущество "Новых людей" на выборах в том, что партия не живёт прошлым. Программа целиком основана на том, как построить для страны достойное будущее.

"Кроме того, "Новые люди" – это, пожалуй, единственная партия в современной России, ориентированная не на прошлое. У нас большинство политиков живёт с "повёрнутой назад головой". Кто-то восхищается советским прошлым, кто-то – монархией, одни пугают девяностыми, другие ностальгируют по ним. Мало кто занимается разработкой образа будущего. "Новые люди" начали это делать, и я намерен принять активное участие в этой работе, – объяснил общественник.

Партию "Новые люди" 1 марта 2020 года создал предприниматель Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах прошлого года она выиграла выборы в четырех регионах и получила представительство в заксобраниях Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму "Новые люди" выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов законодательных собраний в регионах.