Россиянам рассказали, как получать пенсию в размере 446 тысяч рублей

Руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис рассказал о том, как получать самую большую пенсию в России. Слова эксперта передаёт агентство "Прайм".

Специалист отметил, что по данным Росстата в январе 2016 года пенсия космонавтов составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных ведомство не публикует.

Биезбардис также отметил, что военные могут получать сразу две пенсии.

"Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдёт работать в должности, не относящейся к военной службе, <...> то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР", – сказал он.

Ранее заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал о том, что делать, чтобы после выхода на пенсию получать достойный доход.