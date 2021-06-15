Каникулы в лагере: школьников приглашают погрузиться в мир компьютерных технологий

Лето – удачный период для того, чтобы пробудить в ребёнке интерес к новым увлечениям и развивать те, что уже есть. Сейчас практически всем детям интересны гаджеты и компьютерные игры. Чтобы извлечь пользу из этого интереса, можно отправить ребёнка на летние курсы для школьников в формате дневного лагеря, которые проводит компьютерная академия "Шаг" .

"Школьники создадут собственную компьютерную игру, попробуют себя в цифровом дизайне и нарисуют настоящий комикс, создадут свой первый сайт. Также они будут конструировать и программировать роботов, узнают, как моделировать в 3D и как работает 3D-принтер, получат опыт фото- и видеосъёмки, потренируются в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении личного блога", – рассказывают представители академии.

В лагерь приглашают детей 7-14 лет. Подробно ознакомиться с программами летнего лагеря можно на бесплатном пробном уроке, который пройдёт в 19 июня 2021 года в офисе академии на ул. Кирова, 51а. Начало в 12:00. Пробный урок – это отличная возможность увидеть учебный процесс изнутри и познакомиться с преподавателями.

Количество мест ограничено. Записаться можно на сайте и по телефону: 8 (3852) 72-14-10.

Компьютерная академия "Шаг"

Сайт

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10