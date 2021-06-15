Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Три пациента с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3319, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 67 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 540. Выздоровели 47 083 человека (+5 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 29, Бийск, Рубцовск – по 5 заболевших, Бийский, Егорьевский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Павловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Зональный, Калманский, Каменский, Краснощёковский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 204 пациента, из них 96 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 257 коек.