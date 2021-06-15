На Алтае продавец обманывала покупателей, не отправляя им товар

В Алтайском крае полицейские задержали 29-летнюю жительницу Алтайского района, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, осенью прошлого года женщина создала три фейковые страницы в соцсети, где публиковала объявления о продаже вещей, косметики и парфюмерии.

"Когда потенциальные покупатели писали ей сообщения о желании приобрести товар, женщина просила их перевести на банковскую карту оплату в размере от 3 до 4 тысяч рублей. После того как потерпевшие требовали сообщить им трек-номер, подтверждающий факт отправления, злоумышленница сразу вносила их в чёрный список", – рассказали в полиции.

Личность подозреваемой установили сотрудники отдела дознания и отдела по раскрытию преступлений, совершённых с использованием информационных телекоммуникационных технологий. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".