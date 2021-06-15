В Алтайском крае мужчина уснул за рулём и вылетел с трассы

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали об аварии на трассе в Алтайском крае. Инцидент произошёл в Хабарском районе.

По словам автора сообщения, водитель иномарки уснул за рулём и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.

На месте работали спасатели, сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Отмечается, что мужчина выжил. С места аварии его увезли на скорой.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель иномарки вылетел с дороги и снёс столб. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Правоохранители выясняют, что стало причиной утренней аварии.