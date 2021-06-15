В Новосибирске после пожара проверят целесообразность размещения АЗС в жилых районах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить целесообразность размещения АЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара, который произошёл накануне. Об этом сообщает ТАСС.

"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", – сказал губернатор во время оперативного совещания.

Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе загорелась АЗС. Пожар сопровождался серией взрывов. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов. Всего на реагирование привлекались 90 человек и 20 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза.