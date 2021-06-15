В Новосибирске после пожара проверят целесообразность размещения АЗС в жилых районах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить целесообразность размещения АЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара, который произошёл накануне. Об этом сообщает ТАСС.
"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", – сказал губернатор во время оперативного совещания.
Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе загорелась АЗС. Пожар сопровождался серией взрывов. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов. Всего на реагирование привлекались 90 человек и 20 единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза.
Комментарии
Вот всегда вопрос был как можно было у азс в 10 метрах построить ЖК собрание
Так по всей стране надо.
А когда жилые дома строят рядом с азс это разве не предусматривается? Вот на такой случай расчёт не делается? Что проверять начинать если уже настроено
ну и с домами то ничего плохого не произошло...
другой вопрос, что воняет бензином и люди этим дышат
С домами не произошло потому что дома далеко были!!!
а, я думал, зрение обманывает. и вокруг заправки много домов
но тут, как я понял, заправка газовая была?
Слава богу, что в Алтайском крае пока ничего не взорвалось. Поэтому в Барнео пока не нужно ничего проверять.
По снипап АЗС должно располагаться в 25 метрах от нежилого и 50 метрах от жилых помещений.
это верно, еще не все деревья спилены!