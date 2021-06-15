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В Новосибирске после пожара проверят целесообразность размещения АЗС в жилых районах

, ИА "Амител"
Такое поручение дал губернатор области
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить целесообразность размещения АЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара, который произошёл накануне. Об этом сообщает ТАСС.

"Попрошу вас ещё раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", – сказал губернатор во время оперативного совещания.

Напомним, 14 июня на Гусинобродском шоссе загорелась АЗС. Пожар сопровождался серией взрывов. Огонь перекинулся с АЗС на гаражи, где произошла разгерметизация газовых баллонов. Всего на реагирование привлекались 90 человек и 20 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало отсутствие заземления при сливе газа из газовоза. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.06.2021 13:08
Гость

Вот всегда вопрос был как можно было у азс в 10 метрах построить ЖК собрание

15.06.2021 13:18
- гость -

Так по всей стране надо.

15.06.2021 13:24
Гость

А когда жилые дома строят рядом с азс это разве не предусматривается? Вот на такой случай расчёт не делается? Что проверять начинать если уже настроено

15.06.2021 13:35
гiсть

ну и с домами то ничего плохого не произошло...
другой вопрос, что воняет бензином и люди этим дышат

15.06.2021 13:36
Гость

С домами не произошло потому что дома далеко были!!!

15.06.2021 13:42
гiсть

а, я думал, зрение обманывает. и вокруг заправки много домов
но тут, как я понял, заправка газовая была?

15.06.2021 13:48
- гость -

Слава богу, что в Алтайском крае пока ничего не взорвалось. Поэтому в Барнео пока не нужно ничего проверять.

15.06.2021 13:50
- гость -

По снипап АЗС должно располагаться в 25 метрах от нежилого и 50 метрах от жилых помещений.

15.06.2021 13:50
гiсть

это верно, еще не все деревья спилены!

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