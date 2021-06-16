Когда ценишь время: израильский доктор в Новосибирске возвращает зубы без костной пластики

Красивые и здоровые зубы сегодня расцениваются как признак успешности. Широкая, открытая улыбка – свидетельство благополучия и здоровья любого человека.

Встречают по зубам

Но даже несмотря на эту простую истину, которую можно перефразировать как "встречают не по одёжке, а по зубам", многие люди вынуждены мало улыбаться. Нежелание идти к стоматологу объясняют нехваткой личного времени, боязнью выпасть из рабочего процесса на какой-то период.

Однако немногие знают, что сейчас имплантацию зубов можно провести по протоколу немедленной нагрузки . В международном центре имплантологии iDent , куда приезжают пациенты из разных уголков России и даже зарубежья, успешно применяют имплантацию, после которой пациент сразу после процедуры уходит из клиники с зубами. Это подтверждает и известный новосибирский врач, хирург- имплантолог Михаил Тодер .

"Эта услуга идеально подходит для тех, кто не живёт в Новосибирске и приехал в нашу клинику. В кратчайшие после операции сроки можно будет отправиться домой, тем самым сэкономить время и деньги при нахождении в Новосибирске. Сразу же после процедуры или на следующий день устанавливается конструкция, которая даёт возможность пациенту не оставаться на долгое время, до приживления имплантов, без зубов. В клинике успешно практикуют имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, такой способ давно стал популярным во всём мире", – рассказал доктор.

Быстрое решение

Михаил Тодер работает врачом более 33 лет, из которых 20 лет он работал в Израиле. Доктор отмечает, что успех операции часто зависит от профессионализма и навыков самого хирурга, а импланты в опытных руках – всего лишь уникальное решение проблемы пациента. После имплантации по протоколу немедленной нагрузки можно сразу без стеснения разговаривать.

В первый визит пациенту предлагают пройти диагностику зубов. Она представляет собой консилиум врачей различного профиля – хирурга, ортопеда, пародонтолога, ортодонта и других экспертов. Также всем первичным пациентам проводится КТ-диагностика. В течение получаса пациент сможет получить объективную картину своего стоматологического здоровья и ознакомиться с индивидуальным планом лечения.

Сама имплантация проводится под местной анестезией и абсолютно безболезненна для пациента. Реабилитация после процедуры во многих случаях тоже проходит легко, однако всё зависит от индивидуальных особенностей человека.

Имплантация в Международном центре имплантологии iDent в городе Новосибирске успешно практикуется более 10 лет!

Наиболее частый вопрос у пациентов: надолго ли имплантация решит проблему? Если выполнять все рекомендации врача, то имплантаты прослужат бессрочно.

К каждому пациенту специалисты клиники iDent подберут индивидуальный подход и предложат решение в самых сложных случаях – даже тогда, когда пациенту везде отказали. Как отмечает Михаил Тодер, пациенты с самой тяжёлой степенью атрофии верхнечелюстной кости могут быстро восстановить свою улыбку. Для этого применяются имплантаты Zygoma – они фиксируются в более плотной и стабильной скуловой кости. iDent – единственная на территории Восточной Европы и России клиника, которая входит в сообщество Z ag a Центров ( ZygomaZAGA Centers ) – экспертов мирового уровня в области скуловой имплантации.

Ещё один большой плюс клиники iDent в том, что здесь жители других городов могут получить удалённую консультацию. Пациент может прислать по электронной почте свои снимки, а в течение 3-4 дней доктор составит предварительный план лечения. После этого менеджер клиники свяжется с пациентом и обсудит дальнейшее лечение. Это даёт возможность сразу пригласить пациента на приём, а не тратить драгоценное время на поездки и консультации.

Элайнеры Invisalign – ровные зубы без частых визитов к ортодонту

Также в ортодонтическом отделении iDent Smile вам помогут решить проблемы с исправлением прикуса без брекетов. Элайнеры Invisalign идеально подойдут тем, кто ценит не только результат, но и эстетику. Эти элайнеры прозрачные и абсолютно незаметные, легко снимаются на время еды или чистки зубов. Специалисты ортодонтического отделения iDent Smile имеют самый высокий в регионе статус Platinum Elite по лечению на системе Invisalign. В клинике применяется новейший сканер iTero, с помощью которого пациент уже спустя 15 минут сможет увидеть визуализацию своей будущей улыбки. Особенно это удобно для тех, кто ценит своё время. Элайнеры Invisalign очень удобны для пациентов из других городов, ведь не нужно будет приезжать в Новосибирск к ортодонту каждый месяц.

Получить консультацию хирурга-имплантолога и узнать больше об имплантации можно в Международном центре имплантологии iDent.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК "Флотилия"

тел. 8(383) 383-29-54

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

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Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019