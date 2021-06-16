Красивая и простая в уходе: что такое террасная доска и в чём её преимущества

Многие владельцы частных домов для настила и ограждения террасы выбирают влагостойкие сорта дерева. Но высокая стоимость материала, ухода и подготовительных работ при строительстве часто нивелирует все преимущества.

К счастью, на рынке появляются новые строительные материалы, которые могут успешно конкурировать с древесиной. Один из них – древесно-полимерный композит (ДПК). Он соответствует всем требованиям, выдвигаемым к террасной доске, и при этом, как правило, дешевле древесины.

Создан материал на базе двух основных компонентов – древесной муки и полимеров. Мука получается в результате измельчения стружки, опилок и других отходов лесоперерабатывающей промышленности.

ДПК имеет широкую сферу применения и прекрасно подходит для обустройства террас, пирсов, садовых дорожек, территории вокруг коттеджей и бассейнов, а также строительства малых архитектурных форм. Даже после многих лет эксплуатации материала в местах повышенной проходимости цвет не меняется, на настиле не появляются потёртости и другие следы эксплуатации.

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