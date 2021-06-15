Пейзажи для южно-корейского фильма отсняли в Горном Алтае

Пейзажные съёмки для нового полнометражного южно-корейского фильма прошли в Горном Алтае. Из-за ковидных ограничений сами создатели фильма не смогли прилететь в Россию, однако работу на себя взяла FilmspbTV из Санкт-Петербурга и барнаульская турфирма "Плот".

Как сообщает "РГ", питерская организация уже не первый год специализируется на обеспечении телевизионных съёмок для заграничных съёмочных групп. По словам директора турфирмы "Плот" Александра Смирнова, команде приходилось работать с раннего утра до поздней ночи.

"По техзаданию заказчиков надо было снять Гейзеровое озеро в безлюдное время, закатное солнце на фоне гор, поляну с цветущими огоньками, несколько панорам и даже звёздное небо. Весь отснятый материал отправлялся по интернету корейцам, и те сообщали, что нужно доснять или переснять", – рассказал он.

Пейзажные съёмки войдут в хронометраж исторической драмы, однако в турфирме не уточнили, в какую именно.