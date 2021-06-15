Двое российских туристов пострадали при стрельбе в ресторане в Абхазии

Двое российских туристов получили ранения при стрельбе в курортном городе Пицунда в Абхазии. Путешественники отдыхали в ресторане "Апсны" в компании знакомых женщин, когда неизвестный мужчина подошёл к ним и попытался познакомиться с дамами.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot, когда мужчина услышал отказ, он достал пистолет и открыл огонь по посетителям. Туристов доставили в больницу в Сочи: у одного обнаружили ранения колена и стопы, у другого – левой ноги и таза.

Стрелком оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что он имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.