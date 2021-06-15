Две школьницы осквернили мемориал алтайскому Герою России в Приморье

Две школьницы осквернили мемориал Героя России родом из Алтайского края Олега Пешкова в Арсеньеве, Приморской край. Следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного по статье о вандализме.

Как сообщает РИА Новости, по информации следователей, две несовершеннолетние девушки выпивали спиртное, после чего решили справить нужду возле памятника. После этого они сорвали цветы на клумбе возле монумента, после чего ушли.

Выяснить личность удалось с помощью камер видеонаблюдения. В УМВД РИА Новости сообщили, что двух девочек 14 и 15 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а информацию направят в органы образования Арсеньевского городского округа.

Напомним, что уроженец Алтайского края Олег Пешков погиб при выполнении боевого задания 24 ноября 2015 года, когда пилотируемый им самолет подбили турецкие ВВС над территорией Сирии. Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.