Россиянам рассказали, как обезопасить жильё от тополиного пуха

Сотрудница клининговой компании Вера Глебовская назвала два простых способа, которые позволят обезопасить жильё от тополиного пуха, так досаждающего россиянам в летний период. Её слова приводит сайт телеканала "Звезда".

"Влажная уборка и москитные сетки на окна. Просто не допускать проникновения (пуха, – прим. ред.), внутри дома – влажная уборка. Всё так – по бытовому, банально", – объяснила специалист.

Если же рядом с домом тополей очень много и пух постоянно летит внутрь, то влажную уборку стоит делать почаще. Если же нет сетки, то можно использовать какую-нибудь пелёнку или простынку, отметила Вера Глебовская.