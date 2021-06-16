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Россиянам рассказали, как обезопасить жильё от тополиного пуха

, ИА "Амител"
Способы банальные, но эффективные
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сотрудница клининговой компании Вера Глебовская назвала два простых способа, которые позволят обезопасить жильё от тополиного пуха, так досаждающего россиянам в летний период. Её слова приводит сайт телеканала "Звезда".

"Влажная уборка и москитные сетки на окна. Просто не допускать проникновения (пуха, – прим. ред.), внутри дома – влажная уборка. Всё так – по бытовому, банально", – объяснила специалист.

Если же рядом с домом тополей очень много и пух постоянно летит внутрь, то влажную уборку стоит делать почаще. Если же нет сетки, то можно использовать какую-нибудь пелёнку или простынку, отметила Вера Глебовская.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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