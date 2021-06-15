Россиянам предложили выдавать по тысяче рублей на еду

Независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов предложил выдавать россиянам деньги на еду. Об этом сообщает "Российская газета".

"На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", — сказал он.

По мнению Сизова, такая мера могла бы поддержать не только население, но и дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса.

Ранее сообщалось, что потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январем 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – это в 7,5 раза меньше, чем в РФ.