В "Единой России" рассказали о государственных гарантиях для семей с детьми

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, "Единая Россия" совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала, сообщает сайт партии ER.ru.

"Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома", – отметила координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия").

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке "Единой России" появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем Послании говорил Президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума "Единой России" в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

"Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно".

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируютподдержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель "Совета Матерей", победитель предварительного голосования "Единой России" Татьяна Буцкая.

"Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А "Единая Россия" и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей", – сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает "подушку безопасности" для молодых семей и многодетных.

В Алтайском крае также отметили значимые для региона предложения.

"Одной из последних значимых инициатив "Единой России" в Алтайском крае стало увеличение компенсации на подключение к природному газу в том числе для семей в сложной жизненной ситуации. Мы предложили увеличить эту компенсацию с 20 до 50 тысяч рублей — это очень существенная мера поддержки. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко эту инициативу поддержал. Теперь, по нашим прогнозам, в 2021 году воспользоваться льготой смогут около 2 тысяч человек", — рассказала Татьяна Ильюченко, председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной политике.

Помимо этого, депутаты от партии "Единая Россия" оказывают адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям в индивидуальном порядке: дарят подарки, предоставляют продуктовые наборы, помогают собраться в школу, есть и другие виды помощи.

Напомним, 9 июня Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.