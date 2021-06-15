Власти одобрили "любые меры" по ускорению вакцинации от COVID-19 в России

Власти России одобрили "любые меры" для ускорения процесса иммунизации от COVID-19 в России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации", – цитирует ТАСС его слова на брифинге во вторник, 15 июля.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что меры стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации необходимы. Он напомнил, что никто указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. По его словам, главы субъектов принимают необходимые меры, "которые на земле считают необходимыми".