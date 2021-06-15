Набиуллина заявила о восстановлении экономики до докризисного уровня

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, а в некоторых отраслях даже превысила его. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, последние решения Центробанка о поднятии ключевой ставки никак не мешают росту экономики.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха", — подчеркнула Набиуллина.

Ранее о восстановлении российской экономики заявил президент Владимир Путин. Он также отметил, что борьба с последствиями пандемии еще не закончилась.