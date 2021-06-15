Власти назвали основную причину подорожания жилья в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в основном на рост стоимости жилья в стране повлияла пандемия коронавируса. По его словам, программа льготной ипотеки поттолкнула рост лишь на 4-5%, а все остальное подорожание – "это реально пандемия".

Как сообщает "Ъ", Хуснуллин отметил, что во время обсуждения продления программы льготной ипотеки власти вместе с Федеральной антимонопольной службой провели анализ, по которому и выяснили причины подорожания. По его словам, строительство жилья фактически задержалось, а в итоге застройщики были вынуждены отпустить рабочих, а после собирать их снова.

Напомним, что по подсчетам экспертов, в России вырос необходимый срок накопления денег на квартиру. В частности, из-за пандемийного года жителям Республики Алтай потребуется 32 года, чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке.