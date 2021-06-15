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Глава Ryanair рассказал о давлении на пилотов экстренно посаженного самолета в Минске

, ИА "Амител"
По словам Майкла О'Лири, к пилоту приставили вооруженного охранника
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что до и после экстренной посадки в Минске самолета, на борту которого находился экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, на пилотов оказывалось давление. По его словам, инцидент – "преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил".

Как сообщает Irish Independent, О'Лири отметил, что при подобной ситуации рейс должен был приземлиться в Польше, но из-за давления белорусской стороны у пилота "не было альтернативы".

Кроме того, он назвал ложной информацию белорусских диспетчеров о том, что они якобы не смогли связаться с центром управления в Варшаве.

После приземления на борт поднялись несколько неизвестных человек с камерами, которые "неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск". Кроме того, к пилоту приставили вооруженного охранника.

Напомним, что 23 мая судно Ryanair, на борту которого находился Протасевич, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы в авиалайнере. В то же время швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолёта, который летел из Афин в Вильнюс, поступило в аэропорт Швейцарии уже после того, как судно развернули в воздухе.

После этого саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Позднее в КГБ Белоруссии заявили, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине. 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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