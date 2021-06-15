Рабочий погиб при разгрузке вагона в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего во время разгрузки железнодорожных вагонов в Кулундинском районе Алтайского края. В нарушение правил безопасности к работе допустили мужчину, который не прошёл инструктаж по охране труда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 9 июня сотрудники одного из государственных унитарных предприятий занимались разгрузкой вагонов со стройматериалами. При открытии люка вагона, на работника, не обладающего специальными знаниями, при выполнении разгрузочных работ высыпался щебень, причинив ему телесные повреждения не совместимые с жизнью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").