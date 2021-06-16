Глава российского региона заразился коронавирусом после вакцинации

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице во "ВКонтакте".

"Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской", – сказал он.

По словам Уйбы, он сделал прививку в феврале этого года и получил достаточно высокий титр антител, однако все же заразился COVID-19. При этом он отметил, что если бы он не прошел вакцинацию, то "при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР", заболевание протекало бы в более тяжелой форме.