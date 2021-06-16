Очевидцы спасли собаку из битумной ямы на выезде из Славгорода

Две собаки упали в "озеро" гудрона на выезде из Славгорода в Табуны. Очевидцам удалось спасти одного из четвероногих, вытащив её из западни и передав волонтерам.

Как сообщают очевидцы в паблике slavg22, неблагоприятная экологическая обстановка на участке сохраняется уже не первый год. Масса расположена вдоль правой второны железной дороги.

Собаки упали прямо в яму и не могли самостоятельно выбраться. К сожалению, помочь удалось только одному животному – второе погибло до того, как люди успели её достать из битума. Сейчас выжившим четвероногим занимаются волонтеры, которые оказывают ему всю необходимую помощь.