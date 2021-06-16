Два новых детсада в Барнауле примут первых воспитанников

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

В Барнауле в квартале 2009 на улице Сергея Ускова скомплектовали два новых детсада, детей туда направят согласно их позиции в очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Отмечается, что детский сад № 278 насчитывает 280 мест, в учреждении 11 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Детсад № 274 рассчитан на 330 мест и 15 возрастных групп, семь из которых – для детей в возрасте до 3 лет и восемь – для детей от 3 лет.

Детсады оборудовали современным технологическим, учебным оборудованием, современной противопожарной системой и системой видеонаблюдения. Сами помещения имеют просторные приёмные и спальные комнаты. Территорию вокруг зданий благоустроили верандами и малыми формами для организации прогулок детей.

"Обращаем внимание, что путёвки будут выдаваться непосредственно в детском саду по времени, предварительно согласованному с родителями направленных в сад детей", – подчеркнули в ведомстве.