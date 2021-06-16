Криштиану Роналду одним жестом cделал Coca-Cola беднее

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на предматчевой пресс-конференции случайно обвалил акции компании Coca-Cola. Он отодвинул от себя две бутылочки, которые стояли на столе в качестве рекламы, а после этого помахал журналистам бутылкой воды.

Всё это сняли на камеру, а затем ролик завирусился благодаря СМИ и соцсетям.

Как сообщает Marca, из-за этого жеста акции корпорации на бирже потеряли сразу 1,6%. Стоимость компании упала с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов.

За один вечер Coca-Cola, которая является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу, потеряла четыре миллиарда долларов.