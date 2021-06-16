Криштиану Роналду одним жестом cделал Coca-Cola беднее

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на предматчевой пресс-конференции случайно обвалил акции компании Coca-Cola. Он отодвинул от себя две бутылочки, которые стояли на столе в качестве рекламы, а после этого помахал журналистам бутылкой воды.
Всё это сняли на камеру, а затем ролик завирусился благодаря СМИ и соцсетям.
Как сообщает Marca, из-за этого жеста акции корпорации на бирже потеряли сразу 1,6%. Стоимость компании упала с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов.
За один вечер Coca-Cola, которая является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу, потеряла четыре миллиарда долларов.
Комментарии
хотя вода там производства той же "Зе Кока-Кола компани" скорей всего)
Прям зауважала теперь его за этот жест.
Ну да, он же Пепси рекламирует, а тут Колу подсунули, оштрафуют же
значит это пойло должно подешеветь?
Ну нет..только не в россии, у нас значит подорожает
Криштиану Роналду никак не связан со снижением стоимости акций Coca-Cola. Дело в том, что ровно в понедельник, 14 июня, для акций Coca-Cola был экс-дивидендный день. То есть 14 июня падение акций Coca-Cola было плановым. Фактически рынок вообще не обратил внимания на поступок лучшего бомбардира в истории Евро. По состоянию на момент написания текста одна акция Coca-Cola стоит 55,46 доллара – уже больше, чем сутки назад.
Более того, для инвесторов такие события, как пресс-конференция Роналду, не имеют серьезного долгосрочного эффекта. Coca-Cola отыгрывает дивидендный гэп в среднем за 4 дня (пример прошлого, мартовского, дивгэпа: 11 марта акция стоила 50,92 доллара, 12 марта – 50,36), а коррекции стоимости – норма рынка.
Отказ одного – пусть и очень известного – футболиста не может пошатнуть позиции компании, которая выплачивает и увеличивает дивиденды 58 лет без перерыва.
Кока-кола - напиток для негров.
Кока-кола призывает белых быть менее белыми (менее плохими), и стать более хорошими (как негры).
И вы все еще пьете вражеский напиток?
Об вас ноги вытирают, вас оскорбляют, а вы эту краску с сахаром продолжаете покупать.
Кока-колой предлагается научиться «быть менее белыми». Это значит быть «менее угнетающим, менее высокомерным, менее невежественным и более скромным».
Как можно пить эту гадость. Вот пепси совсем другое дело.