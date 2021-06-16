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В Барнауле бомж-форточник украл электроинструменты в садовом домике и попался полиции

, ИА "Амител"
Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

34-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные проникли в его садовый домик и похитили оттуда электроинструменты. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник ночью проник через форточку в садовый домик и похитил имущество, а затем спрятал украденное у знакомого.

Инструменты изъяли и вернули владельцу. Также полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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