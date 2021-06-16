Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку сосны

В Тальменском районе полицейские задержали жителя села Озерки, подозреваемого в незаконной рубке деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 31-летний безработный сельчанин спилил в лесу сырорастущую сосну и на автомобиле отвёз её к себе домой. Древесину он собирался использовать для строительства.

Ущерб оценили почти в 130 тысяч рублей. В качестве доказательств стражи порядка изъяли бензопилу, машину УАЗ и спилы деревьев. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений.

Ранее житель Алтайского края спилил пять сырорастущих берёз, из-за того что ему было лень искать сухостой.