Иван Ургант высмеял скандал Губерниева и Бузовой в прямом эфире

Иван Ургант на Первом канале прокомментировал ссору Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой в прямом эфире. Случившееся он назвал "очень неприятной ситуацией".

Напомним, Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, а после того как она не смогла ответить, сделал отсылку к Карлсону и спросил, не пьёт ли певица коньяк по утрам. Бузова расплакалась и ответила ведущему оскорблениями.

Позднее Губерниев извинился перед певицей и отметил, что не хотел её обидеть.

"Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту", – сказал Ургант о случившемся.