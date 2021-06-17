Переехать просто. В микрорайоне Новосибирска заморозили цены на жильё с готовым ремонтом

В группе компаний "КПД-Газстрой" представили новый стандарт ремонта под ключ от застройщика. Девелопер возводит новый кластер микрорайона "Чистая Слобода" в левобережье Новосибирска. В этих восемнадцатиэтажных высотках скоро откроют первый шоу-рум , который продемонстрирует, как изменятся квартиры.

Ремонт по новым стандартам

Отделка ванной – самая дорогая и долгая часть ремонта в квартире. Будущим жителям "Чистой Слободы " больше не придётся об этом беспокоиться. Теперь глянцевая керамика светлого и терракотового оттенка оформляет пол и все четыре стены до потолка в ванной комнате.

Все инженерные коммуникации спрятаны за гипсокартонными конструкциями. Акриловая ванна с защитным экраном – выбор в пользу упорядоченности и чистоты пространства. В новых квартирах обновили сантехнику: здесь установлены современные, качественные смесители. Площадь самих ванных комнат – 3,5-3,6 кв.м: достаточно, чтобы предусмотреть систему хранения и решение для комфортного интерьера.

Цветовое оформление комнаты соответствует единой палитре в дизайн-концепции: цвет слоновой кости, бежевый, терракотовый. Оптимальное решение – текстурные флизелиновые обои. Навесной потолок – во всей квартире, в том числе в ванной комнате. Смонтированы прочные входные и межкомнатные двери с качественной фурнитурой, надёжные стеклопакеты.

В квартирах уже установлены современные радиаторы отопления, производители которых подумали не только о функциональности, но и об эстетике. Качество и количество розеток и выключателей соответствует современным требованиям по арсеналу используемой бытовой техники.

Высота потолков остаётся неизменной – 2,7 м. Из лоджий с панорамным остеклением открывается вид на город.

В доме более 10 уникальных планировок – от однокомнатных студий до просторных трёхкомнатных. Демоквартира с готовым ремонтом по новым стандартам уже доступна для экскурсий. Записаться можно на сайте микрорайона и по телефону + 7 (383) 373-05-78.

Продажи квартир в новых домах стартовали в этом году, а значит, ещё можно выгодно инвестировать в строящийся объект. Для инвесторов действует специальная программа рассрочки "Плати как хочешь", которая обеспечивает доходность выше рыночной. Как отмечают эксперты, при росте рынка на 5% в год эффективная доходность составит от 12% годовых.

Все дома микрорайона сдают с опережением сроков. Первую восемнадцатиэтажную высотку смонтировали к июню до уровня 9 этажа.

Цены заморожены

Для тех, кто хочет быстро решить жилищный вопрос этим летом, в микрорайоне есть варианты квартир с готовым ремонтом. До 20 июня заморожены цены на однокомнатные квартиры в новых домах № 61-63 по генплану.

Заселение уже запланировано и состоится этим летом. Жители домов № 62 и № 63 получат ключи совсем скоро – в июле этого года. Новоселье в микрорайоне, которому, кстати, в этом году исполнится 14 лет, проходит тепло и радостно. Всех новых жителей, в том числе и самых маленьких, ждут подарки и сюрпризы.

За считанные недели до новоселья ещё можно подобрать квартиру на комфортном этаже и даже выбрать вид из окна. Преимущества планировок однокомнатных квартир:

широкий диапазон площадей;

ниши для кладовых и гардеробных;

ремонт под ключ;

витражные просторные лоджии.

В квартирографии – шесть семейных квартир, открытых для бронирования и продажи. Трехкомнатные студии – с большой гостиной, спальнями правильной геометрической формы, уютной светлой лоджией площадью 3,8 кв.м. Классические трёхкомнатные квартиры – с окнами на две стороны. Застройщик обещает, что в доме будет много света, воздуха и ощущения свободного пространства.

Для жителей Алтайского края доступна специальная программа обмена trade-in: девелопер бесплатно поможет продать жильё в вашем городе и купить квартиру в новом доме. Подробнее по телефону: +7 (383) 373-68-40.

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