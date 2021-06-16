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Новости

На Алтае пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Лжебанкир попросил жительницу Бийска отправить деньги на безопасный счёт
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Бийске 63-летняя местная жительница перевела лжебанкирам все свои деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил незнакомец и, представившись менеджером банка, рассказал, что её личный кабинет взломали злоумышленники. Чтобы спасти деньги, он попросил горожанку срочно снять свои сбережения и кредитные средства, а затем перевести всю сумму на безопасный счёт.

"При этом звонивший пояснил, что финансы в полном объёме вернутся владелице. Но позже, а пока идёт спецоперация по задержанию аферистов", – говорится в сообщении.

В итоге женщина перевела на сторонний счёт 564 тысячи рублей. Только после этого бийчанка поняла, что её обманули.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.06.2021 13:31
krash

А ведь не заканчиваются.....люди.

Да и власти ничего не делают. Очень сомневаюсь, что не возможно вычислить мошенников. Просто это кому то нужно.

16.06.2021 13:39
гость

пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

У нас что не пенсионерка, то имеет 600 тысяч, а то и миллион. Значит хватает и на лекарства и на коммуналку, и еще остается откладывать, чтобы потом мошенникам перевести

16.06.2021 13:40
гость

Лучше бы внукам перевела

16.06.2021 13:41
гость

А дети ее за год столько не получают

16.06.2021 13:52
- гость -

с каждой такой новость вообще не жалко таких людей

16.06.2021 13:56
- гость -

А что, какая-то проблема иметь 600 т.р.?
Не переживайте, для внуков и детей деньги остались.

16.06.2021 14:16
- гость -

Ввести смертную казнь за обман пенсионеров, мошеннические действия в отношении пожилых людей. И эти нелюди сами отпадут
А те, кто пишут откуда и так далее..., не станете старыми что ли?

16.06.2021 14:20
- гость -

на рынках в магазах пенсионеров то же обманывают - всем смертную казнь?

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