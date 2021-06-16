На Алтае пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

В Бийске 63-летняя местная жительница перевела лжебанкирам все свои деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, пенсионерке позвонил незнакомец и, представившись менеджером банка, рассказал, что её личный кабинет взломали злоумышленники. Чтобы спасти деньги, он попросил горожанку срочно снять свои сбережения и кредитные средства, а затем перевести всю сумму на безопасный счёт.

"При этом звонивший пояснил, что финансы в полном объёме вернутся владелице. Но позже, а пока идёт спецоперация по задержанию аферистов", – говорится в сообщении.

В итоге женщина перевела на сторонний счёт 564 тысячи рублей. Только после этого бийчанка поняла, что её обманули.