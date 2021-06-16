На Алтае пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей

В Бийске 63-летняя местная жительница перевела лжебанкирам все свои деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, пенсионерке позвонил незнакомец и, представившись менеджером банка, рассказал, что её личный кабинет взломали злоумышленники. Чтобы спасти деньги, он попросил горожанку срочно снять свои сбережения и кредитные средства, а затем перевести всю сумму на безопасный счёт.
"При этом звонивший пояснил, что финансы в полном объёме вернутся владелице. Но позже, а пока идёт спецоперация по задержанию аферистов", – говорится в сообщении.
В итоге женщина перевела на сторонний счёт 564 тысячи рублей. Только после этого бийчанка поняла, что её обманули.
Комментарии
А ведь не заканчиваются.....люди.
Да и власти ничего не делают. Очень сомневаюсь, что не возможно вычислить мошенников. Просто это кому то нужно.
пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей
У нас что не пенсионерка, то имеет 600 тысяч, а то и миллион. Значит хватает и на лекарства и на коммуналку, и еще остается откладывать, чтобы потом мошенникам перевести
Лучше бы внукам перевела
А дети ее за год столько не получают
с каждой такой новость вообще не жалко таких людей
А что, какая-то проблема иметь 600 т.р.?
Не переживайте, для внуков и детей деньги остались.
Ввести смертную казнь за обман пенсионеров, мошеннические действия в отношении пожилых людей. И эти нелюди сами отпадут
А те, кто пишут откуда и так далее..., не станете старыми что ли?
на рынках в магазах пенсионеров то же обманывают - всем смертную казнь?