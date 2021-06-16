Врач рассказал о болезни, которая делает людей уязвимыми к коронавирусу

Главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов рассказал о том, что сахарный диабет является прямым показателем к вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
Он обратился к людям, которые страдают от диабета, отметив, что это самая уязвимая группа населения.
"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьёт по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от COVID", – сказал Иван Дедов.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что вакцины от коронавируса никак не влияют на репродуктивную функцию. В ведомстве отметили, что доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей, у них нет. Кроме того, прививаться в Роспотребнадзоре рекомендуют даже тем, кто переболел.
Комментарии
Даааа... сегодня с сахарным диабетом , а завтра с онкологией.... Не слабая экономия на лекарствах для таких больных в ближайшем будущем предвидится....
Так вакцины и являются причиной диабета и онкологий
кроФь сгущается от прививки. логично, что людям страдающим и так с закупоркой сосудов - становится или хуже или....смерть.
Водка разжижает кровь.
Вывод - нужно не прививаться а пить. Но это не нужно властям, идет истребление, поэтому на водку цены ростут а прививки бесплатные. Наубой.
я не люблю пить водку/алкоголь - остается лечь и помереть