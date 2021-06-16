Врач рассказал о болезни, которая делает людей уязвимыми к коронавирусу

Главный эндокринолог Минздрава России, академик Иван Дедов рассказал о том, что сахарный диабет является прямым показателем к вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратился к людям, которые страдают от диабета, отметив, что это самая уязвимая группа населения.

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьёт по тем же сосудам, и получается двойной удар. Отсюда – высокий риск смертности. Сахарный диабет – это прямое показание к вакцинации от COVID", – сказал Иван Дедов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что вакцины от коронавируса никак не влияют на репродуктивную функцию. В ведомстве отметили, что доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей, у них нет. Кроме того, прививаться в Роспотребнадзоре рекомендуют даже тем, кто переболел.