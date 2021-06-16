Банкротство для бизнеса. Как компании грамотно избавиться от долгов

Ликвидация организации – это процесс, в рамках которого полностью прекращается его хозяйственная деятельность. Все права и обязанности после процедуры в порядке правопреемства не переходят к другим участникам или организациям.

Происходит в следующих случаях: добровольная ликвидация, то есть по решению собственника имущества; хозяйственным судом, по решению органа юрлица, выдавшего все учредительные документы; постановлением регистрирующего органа.

Учредитель при добровольной ликвидации имеет право нанять ликвидационную комиссию или ликвидатора. Ликвидатор – физическое или юридическое лицо, которое проводит все необходимые действия в процессе прекращения деятельности. Ответственность за всё возлагается с момента назначения и прекращается только после исключения организации из ЕГР именно на него, а не на организацию.

Ликвидацией также можно считать признание банкротом. Такие услуги заказывают специальным компаниям, например, Банкирро .

Услуги ликвидатора включают в себя: принятие решения о ликвидации с проведением общего собрания организации; уведомление соответствующим образом регистрирующий орган и заинтересованных лиц о предстоящей ликвидации; опубликование сведений о ликвидации с указанием срока; расторжение всех действующих договоров организации; проведение инвентаризации, составление промежуточного и ликвидационного материального отчёта; решение всех вопросов, связанных с расторжением трудовых договоров.

Увольнение работников

Во время ликвидации организации трудовой договор расторгается со всеми сотрудниками независимо от того, является ли он бессрочным или срочным. Все работники организации подлежат увольнению, не исключая даже льготные категории, которые при любых других обстоятельствах нельзя уволить по закону. К ним относятся беременные женщины; сотрудники, находящиеся в декретном отпуске до момента достижения детей возраста трёх лет; работники, не достигшие совершеннолетия; матери-одиночки, имеющие одного или нескольких несовершеннолетних детей; родители, воспитывающие детей с инвалидностью; трудящиеся, временно нетрудоспособные или находящиеся в отпуске.