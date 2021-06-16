Почти 27 тысяч елей высадили в алтайском лесничестве

В минувшие выходные на территории Тогульского лесничества Алтайского края высадили 26,8 тысячи саженцев ели на площади 13,4 га. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Мероприятие стало завершающим этапом международной акции "Сад памяти" в Алтайском крае. Также посадки приурочили и ко Дню России.

"В настоящее время в 31 лесничестве региона силами 1434 лесоводов и добровольцев на площади 235 га высажено 612 тысяч молодых деревьев", – говорится в сообщении.

Также памятные посадки прошли в муниципалитетах 60 районов. На 81 участке площадью 50 гектаров с мая по июнь высадили около 80 тысяч саженцев, отметили в министерстве.

Всего в 2021 году в России и за рубежом с начала акции высадили более 30 млн деревьев. Официально акция завершится 22 июня 2021 года у стен Брестской крепости.